Albstadt FC 07 und Spielvereinigung bündeln Kräfte

Gemeinsame Wege im Nachwuchsbereich gegen künftig die beiden Albstädter Vereine FC 07 Albstadt und die SpVgg Truchtelfingen. Kevin Krunic, Jugendkoordinator und Vorstandsmitglied bei den Nullsiebenern und der Geschäftsführende Vorsitzende der Spielvereinigung, Torsten Ledabil, sehen der weiteren Entwicklung im Jugendfussball kritisch entgegen. "Wir haben in den vergangenen Jahren den Trend verfolgt, dass immer mehr Spielgemeinschaften entstanden sind und entgegengesetzt dazu die Anzahl der Fußball begeisterten Kinder abgenommen hat", sagen die beiden Funktionäre. "Wir wollen dieser Entwicklung frühzeitig entgegenwirken und setzen mittelfristig auf eine starke Albstädter Spielgemeinschaft. Wir sind uns einig, dass dies nur ein erster Schritt sein kann. Zum einen wollen wir die eigene Kooperation in Zukunft verstärken. Zum Anderen würden wir gerne aber auch mit den anderen Albstädter Vereinen zusammenarbeiten um über den Bezirk hinaus dauerhaft konkurrenzfähig zu werden." Letzten Endes profitierten die Jugendlichen von höherklasigem Fussball im Jugendbereich am meisten.