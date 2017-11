Albstadt FC 07 landet wichtigen Dreier

Endlich haben sich die Albstädter für ihre starke Leistung belohnt. Dabei schien es eigentlich bereits vor der Partie so, als hätte sich der Fußballgott erneut gegen die Mannschaft von FC-Trainer Alexander Eberhart verschworen: Neben dem verletzten Sebastian Dahlke (Muskelfaserriss) musste kurzfristig auch Asare Kumi passen, und mit dem erkrankten Hakan Aktepe fiel zusätzlich eine wichtige Stammkraft aus. So fuhr der FCA mit nur 12 Feldspielern nach Öhringen.

So fanden die Blau-Weißen nur schwer in die Partie und brauchten 20 Minuten. Um ein Haar hätte das Öhringen bestraft: Nach einer Flanke gelangte TSG-Goalgetter Volkan Demir an den Ball, nagelte ihn aber aus acht Metern über das leere Tor.

So nach und nach fingen sich die Gäste und verbuchten in Minute 37 ihre erste Möglichkeit: Pietro Fiorenza setzte Matthias Endriß in Szene, der aus 13 Metern knapp neben den linken Pfosten schoss. Kurz darauf verfehlte der Fiorenza das Ziel aus kurzer Distanz ebenfalls knapp. Aus einem Ballverlust der Hausherren resultierte der Albstädter-Führungstreffer. Marc Bitzer hatte Fiorenza aus dem Mittelfeld heraus auf den Weg geschickt, der das Leder aus gut 23 Metern oben links in den Winkel zum 1:0 donnerte (43.).