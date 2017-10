Albstadt FC 07 bringt einen Zähler mit

Die Hausherren begannen temporeich und rissen von Beginn an das Ruder an sich. Bereits in der achten Minute sorgte Dennis Werner nach einer Flanke aus dem Mittelfeld dafür, dass es vor dem Kasten der Nullsiebener lichterloh brannte. FC-Torwart Mario Aller war jedoch hellwach und verhinderte die Führung der Gastgeber. Als seine Abwehr zwei Minuten später einen Eckball nicht richtig zu klären vermochte, war er aber chancenlos. Denn Daniel Queiroz Serejo ließ sich darauf nicht zweimal bitten und brachte die Kugel aus kurzer Distanz eiskalt zum 1:0 im Netz unter.

In der 20. Minute kam es für die Gäste dann richtig bitter. Mit Mannschaftskapitän Armin Hotz und Rico Vettermann mussten gleich zwei wichtige FC-Akteure verletzt von Feld. Hotz war im Luftduell mit einem Gegenspieler zusammengerasselt. Es war alles andere als ein schöner Anblick, als zwei klaffende Platzwunden die Stirn der beiden Akteure jeweils rot färbten. Um die Fahrt ins Krankenhaus kamen beide Spieler nicht herum.

Vettermann hatte einen Ellenbogenschlag am Rücken abbekommen, rang einige Minuten nach Luft und musste schließlich ebenfalls die Segel streichen. Wer jedoch dachte, dass die Blau-Weißen den Kopf in den Sand stecken würden, der hatte sich getäuscht. Für die beiden Ausfälle brachte FC-Coach Eberhart Neuzugang Asare Kumi und Youngster Tim Koch in die Partie, die ihre Aufgabe richtig gut machten.