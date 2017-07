Albstadt Farben und Klangfarben im Fluss

Donnerhiebe peitschen im Kirchenraum

Die beiden Licht- und Tonkünstler Raimund Förnzler und Florian Kontny von der Hochschule der Medien Stuttgart drehten auf und kräftig an den Knöpfen. Donnerschläge peitschen durch den Kirchenraum. Metallisch scheppernde Klang-Irrlichter zischten am Ohr vorbei. Doch auch der junge Tübinger Organist schien an die Grenzen zu gehen und trieb die rastlosen Töne, die aus seinem großen Instrument quollen, förmlich vor sich her. Im Gewittersturm auf dem Feld bei Stotternheim, so will es die Legende, hatte Luther in Todesangst gelobt, Mönch zu werden.

Der bislang in berückendes Zinnoberrot – Rot wie das Feuer der Anfänge der neuen Konfession – gehüllte Altarraum verdunkelte sich. Gedämpfte Hörbilder wie das Stapfen von Menschen und Pferdegetrappel tauchten auf. Schließlich hallte klar vernehmbar das Einschlagen von Nägeln über die Sitzbänke hinweg: Vom Thesenanschlag bis hin zum Augsburger Religionsfrieden geriet diese Darbietung auch im weiteren Verlauf zur kraftvollen Hommage an den Reformator.

Im finalen Konzertteil widmete sich der Organist Jens Wollenschläger dann der Farbe Magenta. Magenta ist keine Spektralfarbe. Um magentafarbenes Licht herzustellen, muss rotes und blaues gemischt werden. Und auf geheimnisvolle Weise gelang dies auch Jens Wollenschläger beim Griff in die Tasten der Rensch-Orgel – er mischte die mystische Strahlkraft dieser schwer fassbaren Farbe aus silberhellen Registerfarben, temporeichen, glühenden Klangflächen und einer Werkauswahl, die feine Schattierungen zuließ.

Stehender Applaus für die Akteure war der Dank der Zuhörer, die bis zum Ende durchgehalten hatten – und tatsächlich waren viele geblieben. Denn am Getränkebuffet konnten sie sich zwischendurch immer wieder erfrischen mit ganz farblosem Wasser, das Mesnerin Aksana Kauerhof mit frischen, gelbgrünen Limonen veredelt hatte.