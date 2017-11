Albstadt Familien decken sich günstig mit Wintersportartikeln ein

Wohl noch nie in der langen Geschichte – es war bereits die 41. Skibörse ihrer Art – war der Andrang so groß wie dieses Jahr. Vor allem am Samstagvormittag gab es vor der Halle und in deren Gänge kaum mehr ein Durchkommen. Denn alles, was der Wintersportler für sein Hobby benötigt, war bei der Skibörse – aus Vereinssicht landesweit der größte Spezialmarkt für Wintersportartikel – zu finden. Das breit gefächerte Angebot hielt rund 9000 Artikel aus der gesamten Palette des Wintersports parat.

Die Verantwortlichen des WSV Tailfingen waren mit dem Besuch der Skibörse in jeglicher Hinsicht zufrieden. Besucher hofften nach zwei Wintern mit wenig Schnee auf eine weiße Pracht in Hülle und Fülle. Viele Familien konnten sich für wenig Geld neu ausrüsten und Winterbekleidung abgeben, die den Kindern zu klein geworden ist. Während die Anlieferer am Samstagmorgen früh in langen Schlangen noch voll bepackt vor der Halle standen, wurden die ersten Kaufwilligen drinnen schon fündig. WSV-Pressereferent Jürgen Estler sieht darin gerade für Familien einen sozialen Aspekt. Er führte den großen Ansturm auf "eine Medienpräsenz wie noch nie" zurück. Vereinsvorsitzender Thomas Merz erzählte im Interview von einer einzigartigen Entwicklung der Skibörse in vier Jahrzehnten; zugleich hoffe er auf einen guten Winter.

120 Helfer sorgten an beiden Tagen für einen reibungslosen Ablauf. Gegenstände, welche nicht mehr abgeholt wurden, kamen zuerst ins Skihaus Schalkental und gehen an die diakonische Jugendhilfe Mutpol in Tuttlingen.