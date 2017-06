Albstadt Fall Fiechtner: Kandidatur kein Thema

Das Landgericht Stuttgart will am Donnerstag und damit am Tag der von den AfD-Kreisverbänden Zollernalb und Sigmaringen geplanten Neu-Nominierung über den Antrag Fiechtners auf Erlass einer einstweiligen Verfügung entscheiden. Fiechtner ist mittlerweile in großen Teilen der AfD in Ungnade gefallen. In der Versammlung im Ebinger Brauhaus Zollernalb soll Fiechtner zunächst formal abgewählt, anschließend ein neuer Kandidat für den Wahlkreis nominiert werden.

Genau dagegen geht Fiechtner vor: Er sieht sich als rechtmäßig nominierten Kandidaten. Diese Ansicht hatte das Stuttgarter Landgericht in einer ersten Einschätzung des Falls geteilt (wir berichteten). Andrea Zürcher, die stellvertretende Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Sigmaringen, hatte sich die "Einmischung" des Stuttgarter Landgerichts im Gespräch mit unserer Zeitung verbeten: Die Nominierung sei eine innerparteiliche Angelegenheit; eine Entscheidung des Landgerichts dafür "ohne Bedeutung".

Dazu sagte Fiechtner am Mittwoch, dass sich Zürcher mit diesen Aussagen als AfD-Funktionärin "unmöglich" gemacht habe und eigentlich ein Parteiausschluss Zürchers notwendig sei, da sie offenkundig mit elementaren Prinzipien des Rechtsstaats gebrochen habe.