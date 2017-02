Albstadt Fachkräfte gewinnen? Schwierig

Kreishandwerkermeister August Wannenmacher ging auf die aktuelle Lage im Handwerk ein. Nach wie vor herrsche eine gute Konjunktur. Die Suche nach geeigneten Fachkräften gestalte sich schwierig. Flüchtlinge seien oft keine Alternative, weil es mit der deutschen Sprache hapere. Innerhalb der Handwerkskammer Reutlingen seien rund 80 Flüchtlinge als Auszubildende tätig.

Ein riesiges Ärgernis stelle die Bürokratie dar. Wannenmacher verwies auf ein Gespräch der Obermeister mit Politikern, wobei viele Probleme angesprochen worden seien. Dankesworte gab es für die Zusammenarbeit mit den Schulen.

Klaus Reichle von der Gewerblichen Schule Balingen gab Aufschluss über die Schülerzahl, die mit rund 2500 Schülern in 100 Klassen in den verschiedenen Ausbildungsberufen konstant geblieben sei. Ein brisantes Thema seien die nicht Deutsch sprechenden Flüchtlinge. Das Klassenklima sei freundlich und ruhig, die Schüler diszipliniert und wissbegierig. Die ersten Erfolge seien bereits sichtbar. Er appellierte an die Betriebe, diesen Menschen eine Chance zu bieten und sie zu beschäftigen. Momentan werden als Maler und Lackierer 23 Schüler im ersten Ausbildungsjahr, 22 im zweiten und 19 im dritten Jahr ausgebildet.