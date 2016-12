Albstadt Fabrikbrand: Polizei sucht Zeugen

Albstadt-Onstmettingen. Nach wie vor im Dunkeln tappt die Polizei bei den Ermittlungen rund um den Brand der ehemaligen Textilfabrik in der Rosenstraße und sucht jetzt dringend nach weiteren Zeugen, die sich bisher noch nicht gemeldet haben. Ein bisher unbekannter Brandstifter hatte am Donnerstag vor Weihnachten an zwei Stellen Feuer gelegt. Die seither laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Balingen brachten bislang keine konkreten Erkenntnisse über den Täter. Deshalb suchen die Brandermittler jetzt dringend nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Brandgeschehen oder zu den Zündlern geben können. Die Polizei bittet sie, sich unter Telefon 07433/264-0 bei der Kripo Balingen oder unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.