Albstadt Extrembergsteiger kommt nach Tailfingen

Dorthin, wo es so richtig kurvig, steil und riskant ist – einfach und gerade war für Glowacz, den Gewinner des "Rock Masters" in Arco, noch nie eine Option. Seine neue Vortragsreihe heißt "Von der Arktis bis in den Orient" und beschreibt Expeditionen nach Borneo, in den Oman und nach Baffin Island, das Paradies der Big-Wall-Kletterer.

Beginn ist um 19 Uhr, Eintrittskarten gibt in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt-Ebingen, Telefon 07431/160-1204, und an der Abendkasse.