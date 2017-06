Albstadt Extra Gottesdienst zum Wunder

Ein Anspiel mit vielen Bildern erzählte den Gottesdienstbesuchern die Geschichte um den heutigen Wallfahrtsort Fatima. Von den wundersamen Erscheinungen über das Sonnenwunder bis hin zur Heiligsprechung wurde alles erwähnt.

Organisiert hatte diesen Gottesdienst Gemeindereferentin Maria Brodowski. Für eine besondere musikalische Umrahmung sorgte eine kleine Band mit Martin Wäschle, Stefanie Hirt, Matthias Pendzig und Sängerin Simone Kalmbach, welche die Gläubigen mit ihrem "Ave Maria" beeindruckte.

In der Predigt erzählte Diakon Thomas Vogler noch einmal von diesem Wunder, vom Attentat auf Papst Johannes Paul und von der Lichterprozession, die täglich in Fatima stattfindet. Außerdem übermittelte er die Geschichte der Fatima-Marienstatue in der Kirche, die er vor 35 Jahren auf einer Fahrt mit Autopanne nach Ebingen gebracht hatte.