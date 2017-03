Albstadt Exit aus dem Sozialstaat

Die von oben verordnete "Modernisierung" bedeutet nichts anderes als die Einführung amerikanischer Verhältnisse. Der Tanz ums goldene Kalb ist im vollen Gange, ade Sozialgesetze und Sozialstaat! Ein Milliardengeschäft für Investoren. Sie planen nicht kurzfristig, sondern im Zeitraum von Generationen. Was heute beschlossen wird, müssen unsere Kinder und Enkel morgen ertragen. Aber wen kümmert das noch, wo die Verlockung des Geldes an jeder Ecke das schnelle Heil verspricht? Die noch wohlhabende Seniorengeneration lässt sich von rhetorisch geschulten "Konzeptverkäufern" einlullen. Wehret den Anfängen. Aber warum tun wir das nicht – mit demokratischen Mitteln? Wehren, aber wie? Stellen Sie sich vor, jeder Wahlberechtigte ginge zur Wahl, also auch die Nichtwähler. Besonders diese sollten gehen, aber den Wahlschein ungültig machen. So würden sie zu Wählern, ohne gewählt zu haben. Ungültige Stimmen müssen gezählt werden und stehen Parteien nicht mehr zur Verfügung, weil sich deren Stimmanteile nach der Wahlbeteiligung ergeben. Unzufriedenen Wählern einer Partei ist zu empfehlen, keine Kandidaten zu wählen, die sich auf die vorderen Listenplätze geboxt haben, sondern jene, die unten auf der Liste stehen, weil Leute, die das tun, was sie sagen, meist unten landen, wenn überhaupt. Nur so lässt sich Schaden von uns und unseren Kindern abwenden und eine soziale Gemeinschaft erhalten. Wenn 33500 Kreisbewohner für eine bestehende Zwei-Standorte-Lösung unterschreiben und dies nur die "Blaue Tonne" wert ist, ist es Zeit, dies zu ändern.

Heinz Kasik | Albstadt