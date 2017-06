Albstadt "Europa scheint vielen bei uns als El Dorado"

Als Studierende in Deutschland haben sie freilich gelernt, dass auch hierzulande nicht alles einfach sei. Dennoch sind sie froh, dass sie nicht als Asylsuchende kommen mussten, sondern in Albstadt und Sigmaringen "ein gutes Studium" absolvieren können: In kleinen Städten sei man davon nicht so abgelenkt wie in Berlin, München oder – Azamo suchte nach weiteren Beispielen – "Darmstadt". Was ihm Lacher aus dem Publikum bescherte, das gebannt zuhörte.

Und zuschaute: Denn nach einem kleinen Anspiel, in dem auch die künftigen Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger – schier unbezahlbare 1500 Euro pro Semester – eine Rolle spielten, tanzten die Studierenden ausgelassen, weil man "in Afrika immer tanzt: selbst, wenn jemand gestorben ist". Warum? "Wenn man tanzt, denkt man nicht an die Probleme." Außerdem präsentierten die Afrikaner sehenswerte Mode in bunten Farben und nach dem Vorbild der Traditionen in ihrer Heimat, was ihnen viel Applaus und manch bewundernden Blick einbrachte.

"Tschakabum" setzte klanglich noch einen drauf, unterstützt von Bertrand Bazie, ehe Hochschulrektorin Ingeborg Mühldorfer die zahlreichen Gäste – darunter die Landräte Stefanie Bürkle aus Sigmaringen und Günther-Martin Pauli aus dem Zollernalbkreis, der Albstädter Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer sowie der frühere Hochschulrektor Günter Rexer – ans Buffet bat.

Dort warteten ebenfalls afrikanische Spezialitäten. Und ein paar schwäbische. Passt das zusammen? Hervorragend, wie sich herausstellte – ein Sinnbild, für den gelungenen Abend.