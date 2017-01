Albstadt "Europa braucht neue Strukturen und einen Gestaltungswillen"

Mit dem Vereinigten Königreich verliert nach Ansicht von Peter Simon die europäische Union nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen ein wichtiges Mitglied. Gerade auch in militärischer Hinsicht und in Fragen einer gemeinsamen Verteidigungspolitik sei Großbritannien für Europa ein wichtiger Partner gewesen. Diese Lücke müsse nun geschlossen werden. In den Köpfen vieler Menschen sei die EU für vieles verantwortlich, was in den Nationalstaaten schief laufe. Europa brauche neue Strukturen und auch einen größeren Gestaltungswillen.