Albstadt Eschentriebsterben bremst Verkehr

Albstadt-Onstmettingen. Um drei Straßensperrungen kommt das Forstamt des Zollernalbkreises nicht herum, will es – ohne Gefährdung für den Verkehr – jene Eschen beseitigen, die der fiese asiatische Pilz, das "Falsche Weiße Stängelbecherchen", befallen hat. "Wir hatten lange gehofft, dass der Kelch an uns vorübergeht", sagt Klaus Richert, Forstbereichsleiter für Albstadt, mit Blick auf die Baumkrankheit, die eher in wärmeren Gefilden zuschlägt. "Im Rheintal ist das Problem so groß, dass schon Unfälle mit Todesfolge passiert sind."

So weit jedoch wollen er und Revierleiterin Annette Schmid es allerdings nicht kommen lassen, und deshalb müssen alle Eschen, die vom Pilz betroffen sind, fallen – früher oder später täten sie es sowieso. "Wie ein aufgeschnittener Kuchen" sähen die Stämme der betroffenen Bäume aus, erklärt Annette Schmid. Denn absterbende, trockene Äste, die der Krankheit ihren Namen gegeben haben, seien nur das eine Problem. "Eine noch größere Gefährdung geht vom Stammfuß aus, denn der Pilz dringt oft auch bis zur Wurzel vor, und diese ist dann sehr geschädigt."

"Stammfußnekrose" nennen das die Fachleute, oder "Wurzelfäule". Davon betroffen, könne ein Baum einfach umfallen, "und diese Verantwortung wollen wir nicht übernehmen", betonen die Forstleute. "Die oberste Priorität hat die Verkehrssicherung an Straßen, viel frequentierten Orten und entlang der Bebauung."