Albstadt Es wird noch ein Vorsitzender gesucht – und neue Mitstreiter

Albstadt. Der Förderverein der Musik- und Kunstschule (MuKS) Albstadt hat bei der Hauptversammlung seine Vorstandsmitglieder Volker Schneider, Christiane Neumann-Scheer, Nicole Hofmann, Monika Schumacher und Susanne Scharlach in ihren Ämtern bestätigt und Bettina Letsch neu ins Gremium gewählt. Wer in diesem künftig den Vorsitz führen wird, ist allerdings noch unklar – die bisherige Vorsitzende Lisa Livingston hat das Amt niedergelegt, um Interessenkonflikten und einer missverständlichen Außenwirkung vorzubeugen. Livingston unterrichtet nämlich an der Musik- und Kunstschule. Die Vorstandsmitglieder sollen die Frage nach dem neuen Vorsitzenden jetzt unter sich ausmachen.