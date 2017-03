Albstadt Es wird nicht jeder alles haben können

Albstadt. Mit den anderthalb Jahrzehnte zurückliegenden "Brainstorm"-Sitzungen der Albstadtkonzeption 2010, bei denen die Fantasie ausdrücklich Narrenfreiheit hatte, hat die neuerliche Albstädter Selbstverständigung über das, was wünschenswert und zugleich möglich wäre, nicht viel zu tun. Diesmal bleibt man nüchtern – schon bei der Auftaktveranstaltung im November ging es nicht um den Bau von Luftschlössern, sondern um eine tragfähige Infrastruktur für eine Stadt abseits der Ballungsräume, deren Bevölkerung älter und heterogener wird. Grundversorgung in Sachen Bildung, Gesundheit, Konsum, Freizeit und Verkehr, die Gestaltung der Innenstädte, Wohnen – das waren die Themen, welche die Voten dominierten. Am 23. November in Zollernalbhalle und in den folgenden Wochen in den Briefen und Mails an die Stadtverwaltung.

In den Bildungswerkstätten der kommenden Wochen wird es erneut um diese Themen gehen: am Dienstag, 7. März, im Konferenzraum der Ebinger Festhalle, am Mittwoch, 8. März, in der Lautlinger Schloss-Scheuer, am Dienstag, 14. März, in der Onstmettinger Festhalle, am Donnerstag, 16. März, in der Turn- und Festhalle Margrethausen und am Mittwoch, 22. März, im Foyer der Zollern-albhalle – Beginn ist stets um 19 Uhr.

Vier "Thementische" dienen als Mobiliar