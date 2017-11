Albstadt Es kommt beileibe nicht nur auf die guten Noten an

Rund 60 Bewerbungen für das Deutschlandstipendium waren in diesem Jahr bei der Hochschule Albstadt-Sigmaringen eingegangen; die elf Bachelor- und acht Masterstudenten, die am Ende den Zuschlag erhielten, hat ein aus Professoren, Studierenden und Unternehmensvertretern bestehender Auswahlausschuss gekürt, und zwar nicht allein auf der Grundlage der Studien- oder Schulleistungen, sondern auch nach Kriterien wie gesellschaftliches Engagement, familiäre Herausforderungen, die Mitarbeit in Hochschulgremien und besondere Auszeichnungen.

Die Stipendien sollen den jungen Leute ermöglichen, sich ganz auf ihr Studium zu konzentrieren; mit dem Geld können sie Fixkosten decken, aber auch Auslandssemester und –praktika mitfinanzieren. Die eine Hälfte der Fördersumme finanziert der Bund, die andere Unternehmen und Institutionen, die zur Förderung bereit waren. Im Falle der Hochschule Albstadt-Sigmaringen waren das zwölf; es gibt also auch Förderer, die mehr als einen Studenten unterstützen.

Wofür sich Clemens Möller, der Prorektor Lehre, bei der Stipendienvergabe herzlich bedankte – Möller wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Deutschlandstipendium Studenten wie Unternehmen die Chance biete, frühzeitig miteinander in Kontakt zu treten und sich kennen zu lernen: "Nutzen Sie sie!"