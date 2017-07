Albstadt Es ist von allem zu viel drin

Zum Schluss durften sich die Besucher an den von Weckenmann mitgebrachten Kostproben davon überzeugen, wie einfach das echte Superfood aus heimischem Anbau erzeugt werden kann. "Wir Verbraucher haben es in der Hand, mit unserem Konsumverhalten die Nahrungsmittelindustrie zu reglementieren", mahnte Weckenmann. "Nur was gekauft wird, wird auch produziert"