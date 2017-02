Albstadt Es ist eine Frage der Wahrnehmung

Albstadt-Ebingen. Kaum ist man durch die Tür, steht man schon mittendrin: in Inge Sinz’ Ausstellung "Allerlei Konkretes" aus abstrakter Kunst. Die Präsentation ist eine Rückbesinnung auf die Anfänge der abstrakten Kunst. "Der Russe Kasimir Malewitsch war wahrscheinlich der radikalste unter den abstrakten Künstlern", erzählt sie. Er sei der Meinung gewesen, dass die Kunst "vom Gewicht der Dinge befreit" werden müsse. Eine reine geometrische Form und eine einzige Farbe reichten ihm als Ausdruck: Das "Schwarze Quadrat auf weißem Grund" ist ein Zeugnis davon.

Der Verstand blockiert das Unterbewusste

Ganz so streng geht es bei Inge Sinz zwar nicht zu, aber quadratische Formen erkennt man auch in ihren Werken: Sie wendet dabei innerhalb selbst gesetzter Parameter die automatische Methode an. Ähnlich wie bei der écriture automatique wird dabei versucht, den Verstand auszuschalten. So soll ein möglichst ungefilterter Eindruck zu Papier gebracht werden – um das Unbewusste sichtbar zu machen.