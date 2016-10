Albstadt "Es geht vor allem um Vernetzung"

Albstadt-Tailfingen. Der Oberbürgermeister und die Leiterin der Albstädter Museen waren nicht als einzige überwältigt: Das gesamte Foyer des Maschenmuseums saß voller Besucher, die sich im "Freundeskreis Maschenmuseum" engagieren möchten. Zunächst aber fielen viele Worte des Dankes für den Arbeitskreis Maschenmuseum, der sich seit dessen Bestehen, also mehr als 20 Jahre, "in ungezählten Stunden", wie Susanne Goebel sagte, dafür eingesetzt habe, alte Maschinen fürs Museum zu restaurieren, das ehemalige Café Rieger im Museum wieder aufzubauen und anzupacken, wo immer es nötig gewesen sei.

Susanne Goebel und Klaus Konzelmann freuten sich besonders, dass sich einige Mitglieder des Arbeitskreises, der sich im Mai aufgelöst hatte, nun im "Freundeskreis" weiter für ihr Maschenmuseum engagieren wollen, das die Wochenzeitung "Zeit" zu den 30 originellsten Museen bundesweit zähle, wie er stolz feststellte.

Den Titel "Freundeskreis" habe man bewusst gewählt, weil er nicht so nach Spenden und Arbeit klinge, so der OB scherzhaft. "Wir wollen Sie nicht mit zu hohen Erwartungen abschrecken." Natürlich seien Spenden stets willkommen, fügte er vorsichtshalber hinzu, "aber hier geht es in erster Linie um Vernetzung", denn persönliche Werbung für das Haus, das so eng mit der Geschichte der Region verbunden sei, sei durch nichts zu ersetzen.