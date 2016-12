Albstadt Es geht um das bessere Kennenlernen

Albstadt. "Es geht um die Aufgabe, mit den Flüchtlingen an der Schule in Kontakt zu kommen", sagen Nina Schober und Michelle Richter. Die beiden 17-jährigen Schülerinnen des Wirtschaftsgymnasiums in Albstadt absolvieren seit einem Jahr in der zwölften Klasse freiwillig als besondere Lernleistung, die beim Abitur angerechnet wird, den Seminarkurs "Schule und Integration".

Immer freitagnachmittags treffen sich die Schüler für zwei bis drei Schulstunden, um neben anderem Aktionen mit den 30 bis 35 Jugendlichen – alles Flüchtlinge und Migranten –, welche die zwei Klassen am Wirtschaftsgymnasium zur Vorbereitung auf das Berufsleben ohne Sprachkenntnis besuchen, zu organisieren.

"Drei Aktionen haben wir mit den Flüchtlingen bislang gemacht", erzählen die zwei Schülerinnen, darunter einen Sportnachmittag, bei dem die Jugendlichen gemeinsam Volleyball und Fußball spielten. "Ziel war, erst mal mit den Flüchtlingen in Kontakt zu kommen." Was nicht so ganz einfach war, wie die deutschen Schüler festgestellt haben: "Es ist schwer, sich denen zu nähern; die lassen das nicht so zu." So waren die Gymnasiasten gemeinsam mit den Migranten auf dem Weihnachtsmarkt in Ebingen, um ihnen die deutsche Kultur und deutsche Traditionen zu zeigen und gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen.