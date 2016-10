Albstadt Es geht auch ohne instrumentale Begleitung

Albstadt-Ebingen (rge). In Kammerbesetzung trat "Agape Harmony" am Sonntagabend in der Heilig-Kreuz-Kirche auf : Das Ensemble, das in den vergangenen Jahren häufig zu Gast bei Albstädter Kirchengemeinden beider Konfessionen war, musste terminbedingt auf seine Instrumentalisten verzichten – und sorgte dafür, dass sie kaum vermisst wurden.