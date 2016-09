Albstadt Es bleibt bei 2 Millionen Euro

Der evangelische Kindergarten in der Heusteigstraße 1 entspricht 41 Jahre nach seiner Erbauung nicht mehr den energetischen Standards, seine sanitären Einrichtungen sind veraltet und sanierungsbedürftig und die Außenanlagen nach dem Urteil der Stadt unattraktiv und in punkto Sicherheitsstandard nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das alles soll nun anders werden. Außerdem will die Stadt die Küche verlegen und vergrößern und den Teil des Außenbereichs, der überdacht ist, in einen Inneraum verwandeln, der dann die neue U3-Gruppe beherbergen könnte.

Mit diesem Maßnahmenkatalog erklärten sich in der gestrigen Ratssitzung alle Fraktionen einverstanden, und alle Gemeinderäte stimmten ihm zu. Kontrovers diskutiert und lediglich mit relativ knapper Mehrheit abgesegnet wurde dagegen das Finanzierungskonzept der Stadt. Die geht von Gesamtkosten in Höhe von 2 Millionen Euro aus, von denen 1,5 Millionen im Haushalt 2017 und die restlichen 500 000 Euro im Haushalt 2018 eingestellt werden sollen. Sie rechnet ferner mit Zuschüssen in einer Größenordnung von 1,4 Millionen Euro.

An der Zahl 2 Millionen schieden sich die Geister – den christdemokratischen war sie entschieden zu hoch. Anfangs forderte Fraktionschef Tralmer, sie um 20 Prozent, also um 400 000 Euro abzuspecken; im weiteren Verlauf der Diskussion ließ die CDU jedoch die Bereitschaft erkennen, der Stadt auf halbem Weg entgegenzukommen und sich auf Gesamtkosten von 1,8 Millionen Euro einzulassen. Die liebgewonnene Praxis des "freihändigen Geldausgebens" müsse ein Ende haben, erklärte Tralmer, und eine angemessene Balance zwischen Wünschenswertem und Machbarem hergestellt werden. Wo der Unterschied liege, das versuchte Olaf Baldauf am Beispiel des geplanten Vordachs am Eingang aufzuzeigen: Wenn er seine Kinder früher in Pfeffingen bei Regen abgeholt habe, sei er halt nass geworden. Gestorben sei er nicht daran.