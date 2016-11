Albstadt Es bleiben das Outlet und das Sponsoring

Bevor Gonso 2004 im Zuge der Insolvenz von Maier Sports übernommen wurde, hatte das Unternehmen rund 70 Mitarbeiter in Onstmettingen, den größten Teil davon in der Produktion. Diese wurde ins Ausland ausgelagert – Maier Sports fertigte in Portugal, der Türkei und China –, in Onstmettingen verblieben die oben genannten Abteilungen.

Die Insolvenz, durch die Maier Sports im Wirtschaftskrisenwinter 2008/09 hindurch musste, blieb für Gonso und sein Albstädter Personal folgenlos, weil die Umsätze und die Geschäftszahlen stimmten, desgleichen der Verkauf von Maier Sports im Jahre 2012. Seit Juni 2015 gehört Maier Sports – und damit auch Gonso – der Schwan-Stabilo-Gruppe, die neben Schreib- und Kosmetikwaren auch Outdoor- und Sportzubehör und -bekleidung vertreibt.

Dieser Wechsel, so Lothar Baisch, habe Maier Sports einen Zugewinn an Planungssicherheit beschert und letztlich die Voraussetzung für die Konzentration von Vertrieb und Entwicklung in Köngen geschaffen. Paradoxerweise verliert Albstadt also ausgerechnet deshalb zwölf Arbeitsplätze, weil sich Maier Sports nun in ruhigerem Fahrwasser befindet. Vor Ort präsent bleiben und das Albstädter Erbe hoch halten wolle das Unternehmen gleichwohl, versichert Lothar Baisch.

Was unter anderem bedeutet, dass es Hauptsponsor der Gonso Albstadt MTB Classic und der Radsportteams der RSG Zollern-Alb bleiben wird. Der Name Gonso und Albstadt gehören auch in Zukunft zusammen.