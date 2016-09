Albstadt Erster Auswärtsdreier für FC

Machtlos war der Gastgeber-Goalie aber in der 64. Minute, als sich Marc Bitzer nach einem Ballverlust der Hausherren den Ball schnappte und ihn aus 18 Metern zum 0:1 versenkte.

Gmünd verstärkte danach seine Bemühungen und drängte auf den Ausgleich. Doch einen Freistoß aus 20 Metern von Felix Bauer lenkte FC-Goalie Aller noch über die Latte (72.). In der Schlussphase warfen die Normannen alles nach vorne, und das gab Albstadt immer wieder die Gelegenheit zu Kontern. So wie in der 78. Minute, als Loch alleine vor dem Tor auftauchte, aber nur den Außenpfosten traf. Den Sack zu machten die Nullsiebener dann in der Nachspielzeit, als sich Loch auf rechts gut durchsetzte und den Ball von der Grundlinie zurücklegte auf den eingewechselten Akin Aktepe, der keine Mühe hatte, den Ball zum 0:2-Endstand zu versenken. FC 07 Albstadt: Aller; Andreas Hotz, Letsch, Akbaba, Armin Hotz, Ugarte-Nieto (62. A. Aktepe), Bagli (86. H.Aktepe), Bitzer, Eschment (79. Grund), Vettermann, Fiorenza (46. Loch). Tore: 0:1 Bitzer (64.), 0:2 A. Aktepe (92.). Schiedsrichter: Markus Seidl (Nellmersbach). Zuschauer: 200.