Albstadt Erste Pleite fällt bitter aus

Lange Zeit schien es, als würde das Team von FC-Trainer Alexander Eberhart zum dritten Mal in Folge gegen einen Aufsteiger Unentschieden spielen. Bis zur 92. Minute: mit dem letzten Angriff des Spiel gelang Löchgau durch Marco Knittel noch der glückliche 2:1-Siegtreffer. Dies war besonders bitter für die Nullsiebener, die bis auf die ersten 15 Minuten die bessere Mannschaft waren und genügend Chancen hatten, um das Spiel zu entscheiden.

Zwar hatte Löchgau die erste Möglichkeit durch Bashkim Susuri (7.), der alleine Richtung Albstädter Tor lief, doch Goalie aller verkürzte den Winkel. Danach fand der FC 07 immer besser in die Partie und kam zu guten Gelegenheiten: in der 14. Minute scheiterte Pietro Fiorenza am Löchgauer Keeper Markus Brasch, in der 21. Minute jagte Marc Bitzer den Ball knapp über das Tor, und in der 35. Minute hatte Fiorenza Pech, dass sein Knalle aus 25 Metern von der Unterkante der Latte zurück ins Feld sprang. So ging es torlos in die Pause; doch nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: In der 48. Minute donnerte Dominik Wolter einen Freistoß aus 20 Metern direkt in den Winkel zum 1:0 für den Aufsteiger.

Aber Albstadt hatte die passende Antwort parat: Nur zwei Minuten später schloss Fiorenza einen Angriff der Nullsiebener mit dem 1:1-Ausgleich ab.