Albstadt Erst Polka und dann Robbie Williams

Albstadt-Ebingen. Die Band "Non-Plus-Polka" hat am Samstag ein Benefizkonzert in der Ebinger Festhalle gegeben. Veranstalter waren der Club Handicap und die Bulgarienhilfe. Misslicherweise blieben viele Stühle unbesetzt – "vielleicht könnten wir alle an einen Tisch zusammenrücken. Das sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, aber dann hat jeder Unterhaltung", feixte Jürgen Müller, Vorsitzender der Bulgarienhilfe, zu Beginn des Konzertes, das er gemeinsam mit Michael Ströbel, dem Vorsitzenden des Clubs Handicap, und dessen Frau Petra organisiert hatte.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Club und der Bulgarienhilfe sei gut, erklärte Petra Ströbel: "Wir versuchen jedes Jahr gemeinsam etwas zu veranstalten." In den vergangenen auch durchaus mit Erfolg – die Zurückhaltung, die das Albstädter Publikum diesmal übte, war die Ausnahme von der Regel.

Das Publikum klatschte und sang mit