Albstadt Erst Harrison Ford und dann der Halbmarathon

Zwei Fliegen mit einer Klappe haben 13 Mitarbeiter der Firma Mey bodywear in Ungarn geschlagen: Axel Bauser, Patricia Bodmer, Christine Böhm, Reinhilde Fehr-Schneckenburger, Bernd Gurski, Linda Gurski, Sandra Henne, Jutta Hertwig, Eva Horn, Eleonore Maier, Thomas Rückauf, Tina Rückauf und Andreas Thiel besuchten die Mey-Produktionsstätte in Ve­resegyház – und nahmen am Wizz-Air-Halbmarathon in Budapest teil.