Einen gemeinsamen Ausflug an den Bodensee haben die diesjährigen Truchtelfinger Konfirmanden unternommen. Sie bummelten zuerst durch Meersburg und besuchten dann eine Bibelgalerie, in der sie eine auf ihre Altersgruppe zugeschnittene Führung und spannende Einblicke ins Buch der Bücher erhielten. Danach legten sie beim Buchdruck mit Hand an – und nahmen abschließen noch ein kühles Bad im See. Foto: Conzelmann