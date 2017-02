Albstadt Erlös kommt Flutopfern zugute

Albstadt-Tailfingen. Die Chor- und Orchestergemeinschaft "Adventus Domini" gibt am Samstag, 18. Februar, ein Benefizkonzert in St. Elisabeth. Unter dem Titel "Begegnungen" tragen rund 40 Sänger und Instrumentalisten klassische Werke, unter anderem von Carl Philipp Emanuel Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Josef Rheinberger, vor, aber auch Populäres wie "Gabriellas Lied" aus dem Film "Wie im Himmel". Gesangssolisten sind die Sopranistin Rabea Kramp aus Stuttgart und der Bariton Zoltan Gal aus Heidelberg; es dirigiert Günter Preuß, Landeskantor der Siebenten-Tags-Adventisten. Ferner ist "The Prayer" zu hören, ein Stück von Ernest Bloch für Cello und Kammerorchester. Das fünfköpfige Blechbläser-Ensemble "Adventus Brass" intoniert einige Zwischenmusiken, und es werden kurze Bibeltexte vorgetragen.