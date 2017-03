Albstadt Erika Fuß mit der Brenz-Medaille geehrt

Die Laudatio hielt Ulrich Bäuerle – der Ebinger Kirchengemeinderatsvorsitzende ließ die einzelnen Stationen des Engagements von Erika Fuß Revue passieren: die Kinderkirche, in der Erika Fuß von 1975 bis 1979 wirkte, der Kirchengemeinderat der Thomaskirche, in den sie erstmals 1986 gewählt wurde, das monatliche Kirchencafé und das Gemeindeessen, zwei Projekte, an denen sie seit 1992 beteiligt war – demselben Jahr, in dem sie auch die Leitung des Gemeindedienstes der Thomaskirche übernahm.

Erika Fuß spielt im Posaunenchor, vertritt die Thomaskirchengemeinde in der Bezirkssynode und führt sowohl in den Sitzungen des Thomaskirchengemeinderats als auch des Gesamtkirchengemeinderates Protokoll – sehr kompetent, wie dessen Vorsitzender ihr bescheinigte. Für Bäuerle selbst sind Erika Fuß’ Aktivitäten im Sommer 1989 von bleibender Bedeutung gewesen: Damals klingelte sie an seiner Wohnungstür und fragte ihn, ob er nicht für den Kirchengemeinderat kandidieren wolle. Er wollte – und ist Erika Fuß dankbar für gute Kameradschaft auf dem gemeinsamen Weg, den sie seither gegangen seien. "Wir haben sie als treue und zuverlässige Begleiterin kennen und schätzen gelernt."

Die Johannes-Brenz-Medaille ist die höchste Auszeichnung, welche die Landeskirche verleiht. Mit ihr wird nur bedacht, wer mindestens 30 Jahre ehrenamtlich für eine oder mehrere Kirchengemeinden tätig war.