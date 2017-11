Albstadt Erfolge und Mitarbeit könnten besser sein

In den Sommermonaten profitiere der Verein von Wöhrles Fähigkeiten, sagte Binder: Er trainiere den Skirenn-Nachwuchs im Inline-Slalom. Auf dieselbe Stufe stelle Siegfried Binder "unser Snowboard-Ass" Sebastian Pietrzykowski, der bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Tschechien im Teamwettbewerb die Silbermedaille geholt hatte und in der Klasse U19 Deutscher Meister geworden war. Von diesen Erfolgen sei der Verein im alpinen Bereich momentan weit entfernt, sagte der Vorsitzende und erinnerte an die lange Erfolgszeit von Stephan Keppler.

Binder: "Ein Höhepunkt, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird"

Neben anderen Veranstaltungen blickte Binder auf die erste Europa-Cup-Veranstaltung im Ski-Cross im Februar am Ebinger Skilift – für ihn ein absoluter Höhepunkt, der nur schwer getoppt werden könne und in die Vereinsgeschichte eingehe. Zwei Rennen fanden statt, wofür Binder vor allem dem Liftteam große Anerkennung zollte.