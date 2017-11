Albstadt Erfahrungen und ein Stück Zeitgeschichte

Es gibt Menschen, deren Lebensgeschichte so bewegt verläuft, dass ihnen Freunde raten, ein Buch darüber zu schreiben. Rolf Rau hat auf diese Anregungen gehört und seine Biografie verfasst.

Krieg, Vertreibung und Flucht prägen die Kindheit; Mangelwirtschaft und die ersten Einflüsse des stalinistischen Sozialismus seine Jugend. Rau wird 1933 in der polnischen Provinz Posen geboren. Er erlebt dort zunächst eine ungetrübte Kindheit. 1939 ist er aber als Sechsjähriger Zeuge des Kriegsbeginns in Danzig. Er wird Schüler an einer Internatsoberschule der Nationalsozialisten, einer "Nationalpolitischen Erziehungsanstalt", kurz Napola.

1945 flieht er vor den russischen Soldaten in die spätere DDR, in der er den real existierenden Sozialismus erlebt. Rau studiert Medizin in Berlin. Seine Arbeit führt ihn über Westdeutschland ins Ausland. Die persönlichen und politischen Ereignisse beschreibt der Autor mit feiner Ironie und dokumentiert damit ein Leben in Zeiten großer politischer und gesellschaftlicher Umbrüche.