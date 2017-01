Albstadt Epplers Jugendarbeit trägt Früchte

Vorsitzender Harald Bantle hob in seinem Bericht hervor, wie erfreulich sich die Jugendkapelle entwickelt habe, seit vor Jahresfrist und nach anderthalbjähriger Vakanz die junge Musikerin Nadine Eppler die Leitung übernommen habe. "Sie kniet sich rein, ihre Arbeit trägt erste Früchte", lobte der Vorsitzende und führte als Beleg den Auftritt des Nachwuchses und der Miniband im Adventskonzert an. Jetzt seien alle gefordert, intensiv um Nachwuchs zu werben, nur so könne das Fortbestehen der Kapelle gesichert werden.

Der Verein, erfuhren die Teilnehmer der Versammlung, habe derzeit 227 Mitglieder.

Auch Dirigent Reiner Hagg wurde ein Lob für sein Engagement zuteil, dessen Musikauswahl fürs Frühjahrskonzert den Geschmack des Publikums genau getroffen habe. Musikalischer Höhepunkt des Jahres sei indes die Aufführung des Musicals "Simba, König der Tiere" gewesen, ein gigantisches Projekt, das intensive Probenarbeit erfordert habe. Was die Akteure geleistet hätten, so Bantle, verdiene allerhöchsten Respekt. "Ich bin stolz auf sie."