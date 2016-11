Albstadt Engagement als Zeugnis des Glaubens

Albstadt/Rottenburg. Bischof Fürst würdigte die Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats St. Josef als "Person, die aus christlich-katholischer Prägung, überzeugter Haltung und Ausrichtung in höchstem Maße für ehrenamtliches Engagement zur Verfügung steht". Elisabeth Hauschs Handeln strahle in ihre Nachbarschaft, ihren Beruf, im Kommunalen und Politischen sowie in der Kirchengemeinde und im Dekanat aus.

Bischof Fürst betonte, er wisse um die schwere Krankheit ihres Mannes. Umso bemerkenswerter sei die innere Kraft, mit der Elisabeth Hausch ihre vielen Aufgaben erfülle. In der katholischen Kirchengemeinde ist Hausch etwa als Lektorin oder als Vorsitzende des Kirchengemeinderates tätig. Zudem kämpft sie gegen Aids und engagiert sich in der Ökumene, etwa in der Städtepartnerschaft Albstadts mit dem französischen Chambéry.

Dies wertete Bischof Fürst als gelebtes Zeugnis von Glaube und gelebter Nächstenliebe. Ihre christliche Überzeugung sei ein "Spiegelbild des Heiligen Martin von Tours in unserer heutigen Zeit".