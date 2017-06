Albstadt-Ebingen. Im Keller einer Eisdiele in der Ebinger Marktstraße ist in der Nacht auf Freitag der Wasserschlauch einer Eismaschine geplatzt – in der Folge stand der Keller unter Wasser. Ein Passant hatte nach Angaben der Polizei gegen 0.40 Uhr Wassergeräusche wahrgenommen. Weil die Eisdiele verlassen schien, verständigte er umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Streife lief bereits Wasser aus dem Gebäude. Der Besitzer der Gaststätte öffnete das Gebäude. Aus dem geplatzten Schlauch war schon viel Wasser ausgelaufen, das sich im Keller staute. Deshalb wurde die Feuerwehr Albstadt alarmiert. Sie pumpte die betroffenen Kellerräume wieder leer. Die Höhe des entstanden Sachschadens ist noch unbekannt.