Albstadt Einzig die Ferienschließung stört

Albstadt-Ebingen. Was Zustand und Ausstattung der Kirchgrabenturnhalle angeht, so finden die Nutzer keinen Grund zur Klage. "Passt alles", sagt Thomas Fritschi, Boxtrainer beim Athletik-Sport-Verein Ebingen (ASV), der die Halle häufig nutzt: "Sie liegt zentral, hat genug Stauraum, und wir könnten nirgends besser untergebracht sein."

Was dem lizenzierten Trainer – in Albstadt bekannt für seine nachhaltige und gute Jugendarbeit – allerdings weiterhin Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass er die Halle in den Schulferien nicht nutzen kann. Zum einen, so Fritschi, sei es gerade nach längeren Ferien schwierig, wieder körperlich ins Training zu kommen und sich wieder an den regelmäßigen Trainingsbetrieb zu gewöhnen, zum anderen sei es hinderlich für die Vorbereitung von Wettkämpfen, nicht trainieren zu können.

Dieser Interessenkonflikt dauert schon Jahre – und betrifft auch andere, wie etwa die Badmintonspieler des TSV Ebingen, die Frank Schwager trainiert: Auch er möchte, gerade vor Wettkampfphasen, die Halle gerne in den Ferien nutzen. Für Fritschi und seine Boxer kommt ein weiterer Aspekt hinzu: die Disziplin. Es ist kein Geheimnis in Albstadt, dass Thomas Fritschi – nicht nur, aber auch – mit Jugendlichen arbeitet, denen die Disziplin, die der Trainer von ihnen verlangt, auch Halt gibt im Alltag. Und die in den Ferien sehr schnell Gefallen daran fänden, nicht zu trainieren. "Wir wollen doch Positives bewirken", betont Thomas Fritschi, "und ich verstehe nicht, warum uns die ›Sportstadt Albstadt‹ den Zutritt in den Ferien verwehrt." Zumal er und seine Sportler für diese Wochen auch auf die Nutzung der Duschen verzichten könnten: "Die meisten duschen ohnehin nach dem Training zu Hause." Auch von Verschmutzung könne keine Rede sein – im Gegenteil: "Der Hausmeister hat schon zu uns gesagt: ›Wenn Ihr in der Halle wart, ist sie sauberer als vorher.‹" Wie das? "Meine Sportler haben die klare Anweisung, Abfall aufzuheben, wenn irgendwo etwas liegt", sagt Fritschi. "Das gilt auch für den Bereich vor der Halle." Bekäme der ASV die Halle umsonst, hätte er ja noch Verständnis, so der Trainer: "Aber wir müssen ja ohnehin für jede Trainingsstunde bezahlen."