Albstadt Eintritt sparen mit dem Pass

In der Ebinger Stadtbücherei, der Osianderschen Buchhandlung in der Marktstraße Ebingen, dem Schreibwarengeschäft Raff in der Adlerstraße in Tailfingen und in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt liegen Eintrittskarten für alle Veranstaltungen bereit. Insgesamt finden an 18 Tagen mehr als 60 Veranstaltungen statt, erstmals auch Wohnzimmerlesungen: An zehn Terminen öffnen Albstädter Bürger ihre traute Stube und laden in geselliger Runde zu Autorenlesungen ein. Außerdem neu ist der Literaturtage-Pass für alle, die möglichst viele Veranstaltungen besuchen möchten. Er ist ab 2. Oktober für zehn Euro an der Tourist-Information im Rathaus Albstadt erhältlich und berechtigt den Inhaber, Karten zum ermäßigten Eintrittspreis zu erstehen.