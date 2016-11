Albstadt "Einsperren und Politiker laufen lassen"

Aufrecht steht sie da, die Richterin, mit erhobenem Haupt, erklärt, belehrt, fragt nach, ertappt – eine Autorität und dennoch menschlich. Schließlich gehe jeden die Juristerei an, habe jeder Schuld auf sich geladen, durch Abschreiben in der Schule, durch einen klitzekleinen Joint, durch Alkoholfahrten, durch Steuerbetrügereien. Aber sie klagt nicht nur an – augenzwinkernd rät sie, man solle sich ab und zu eine kleine Ordnungswidrigkeit leisten.

Warum studiert man Jura? Nun, sie selbst wollte einfach nicht als Lehrerin quengelnde, streitende kleine Kinder erziehen. Leider habe sie aber festgestellt, dass sich alle Menschen vor Gericht wie kleine Kinder verhalten. Und Streit entstehe vor allem in Paarbeziehungen, darauf richtet sie ihr Augenmerk. Was das für Folgen haben kann, wenn es um Scheidung geht, führt sie aus. Sie erklärt solch verwirrende Begriffe wie Zugewinnausgleich, der sich eben nicht auf den Zugewinn an Bauchumfang bezieht, oder Hausratsauseinandersetzung, die nicht wörtlich genommen werden darf.

Unermüdlich führt sie aus, warum abstrus klingende Urteile aus dem wirklichen Leben zurecht gefällt wurden, wann der Begriff "Mädchen" eine Beleidigung sei. Sie wirbt um Verständnis, beantwortet telefonisch geduldig die Fragen verwirrtet Normalbürger. Sie hat auch makabre Lösungen parat: Wenn man eine Scheidung vermeiden will, etwa "Peter gibt es heut’ zum Essen".