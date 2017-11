Albstadt Einschusslöcher muss man eben ignorieren können

Der Libanon ist also ein Weinland – schon daran wird seine Sonderstellung in der arabischen Welt sichtbar. Mit Wüste und Dünen kann die Geografie nicht dienen, 40 Prozent der Bevölkerung sind maronitische oder orthodoxe Christen, und die Hauptstadt Beirut genoss in besseren Zeit den Ruf, das "Paris des Nahen Ostens" zu sein. Auch als "Schweiz des Nahen Ostens" wurde der Libanon gelegentlich bezeichnet.

Doch dieser Vergleich hinkt einigermaßen – anders als die Eidgenossen, die seit Jahrhunderten keinen Krieg mehr erlebt haben, sind die Libanesen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Opfer fremder Invasionen und inneren Unfriedens geworden. Die Spaltung zwischen Christen, Sunniten, Schiiten, Drusen und expatriierten Palästinensern führte in den 1970er Jahren zum ersten Bürgerkrieg; Syrer und Israeli besetzten weite Teile des Landes und machten es vollends zum Kriegsschauplatz. 30 Jahre lang hielten die Syrer – von denen die Libanesen jetzt so viele aufgenommen haben – die Bekaa-Ebene besetzt, ehe die Einheimischen in der "Zederrevolution" ihren Abzug erzwangen. In politischer Hinsicht blieb der Libanon aber auch danach ein Minenfeld. Die verschiedenen religiösen Gruppen haben ihre eigenen Milizen; ein bei der Staatsgründung festgelegter Parteienproporz verhindert eine echte Demokratie – für Jarawan der politische "Geburtsfehler" schlechthin.

Natürlich beließ es der Autor nicht bei theoretischen Exkursen, die er mit fotografischen Impressionen anreicherte, sondern bot auch Belletristik. Die Zeder ist das nationale Symbol des Libanon, und der Roman, den Jarawan vorstellte, heißt "Am Ende bleiben die Zedern". Er handelt vom achtjährigen Samir, der seinen Vater innig liebt. Der ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler, der meisterhaft versteht, ein positiv verklärtes Bild von der Welt und ganz besonders vom Libanon zu schaffen. Und dann ist er plötzlich verschwunden – und als Samir auf der Suche nach ihm in den Libanon reist, dämmert es ihm, dass genau dieses Talent des Geschichtenerzählens, Beschönigens und Schwindelns dem Vater zum Verhängnis geworden sein könnte.