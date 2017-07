Albstadt Einschränkungen bei Zustellungen

Sie rechnet damit, dass es durch die Betriebsversammlung in der Region, in der die Postleitzahlen mit "72" und "78" beginnen, zu Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung sowie bei der Auslieferung über Packstationen kommen. Auch die Abholung bei Kunden, Filialen und Packstationen sowie die Briefkastenleerung könnten betroffen sein. Sendungen, die am Samstag nicht ausgeliefert werden können, werden den Kunden am Montag gebracht, so die Deutsche Post DHL weiter.

Die Deutsche Post bedauert diese Serviceeinschränkung und bittet ihre Kunden um Verständnis. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest. Die Deutsche Post habe darauf keinen Einfluss.