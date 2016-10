Albstadt Einkaufen und damit den Ärmsten helfen

In Belo Jardim, auf Deutsch "Schöner Garten", einer Stadt mit 80 000 Einwohnern im Nordosten Brasiliens, versuchen Ordensschwestern aus der Gemeinschaft der Franziskanerinnen von Sießen, den Bewohnern des ärmsten Viertels der Stadt zu helfen. Diese haben zum größten Teil keine feste Arbeit, viele sind drogen- oder alkoholabhängig, vor allem für junge Menschen gibt es kaum Zukunftsperspektiven. Entsprechend hoch ist die Zahl der psychisch Kranken, desgleichen die Kriminalität. Zusätzliche Heimsuchungen sind die anhaltende Dürre und neuerdings das Zika-Virus. Die Schwestern organisieren Kleidersammlungen, verteilen Lebensmittel an arme Familien und versuchen, den Menschen bei Gruppentreffen, in Gottesdiensten und Einzelgespräche neue Perspektiven zu eröffnen.

Für beide Hilfsprojekte gilt: Dank direkter Kontakte der Tailfinger Katholiken zu den Verantwortlichen – in Indien zu Pfarrer Marreddy, in Brasielien zu Schwester Theresina Fehrenbacher – ist gewährleistet, dass die finanzielle Hilfe ohne Reibungsverluste dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Die Besucher des Basars können also sicher sein, dass sie einen wirksamen Beitrag im Kampf gegen die Armut leisten.