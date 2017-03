Albstadt "Einfach evangelisch"

Unter dem Motto "einfach evangelisch" werden den Kursteilnehmern die vier evangelischen "Soli" erschlossen: Die neuentdeckte Gnade als "Allein aus Gnade" (lateinisch: sola gratia), die grundlegende Christuszentrierung "Allein Christus" (solus Christus), die Ausschließlichkeit der Bibel "Allein die Heilige Schrift" (sola scriptura) und schließlich die befreiende Konzentration auf den Glauben "Allein aus Glauben" (sola fide). Die Kursteilnehmer werden mit dem Glaubenskurs eine alte Botschaft erkunden, die seit vielen tausend Jahren die Herzen von Menschen immer wieder neu anrührt. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Laufen. Weitere Termine sind am 23 und 30. März sowie am 6. April.

Referenten sind Rolf und Delia Laux. Anmeldung ist nicht notwendig, aber für die Planung hilfreich. Wer sich anmelden möchte, wendet sich bitte ans Pfarramt, Telefon 07435/261, Fax 07435/ 91 02 48, E-Mail pfarramt.lau fen-an-der-eyach@elkw.de.