Albstadt Eines der wichtigsten Instrumente Europas

Albstadt-Ebingen. Unter dem Titel "Holz en bloc" steht am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr die Ebinger Marktmusik in der Kapellkirche. Das Blockflötenquartett mit Sarah Schumacher an der Sopranblockflöte, Beate Märklin an der Altblockflöte, Christoph John an der Tenorblockflöte und Stefanie Doldinger an der Bassblockflöte spielt einen Querschnitt durch "Luthers Musik". Sie präsentieren zeitgenössische Klänge, wie sie Luther als höfische Musik gehört haben mag, aber auch seinen berühmtesten Choral in barocker und moderner Vertonung. Vom 14. Jahrhundert bis in den Barock zählte die Blockflöte zu den wichtigsten Instrumenten der europäischen Musik. Als Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöte konnte sie im Quartett die Singstimmen des Chorals verdoppeln oder ersetzen, wurde aber auch rein instrumental in Quartettsätzen zu Tänzen und Liedern eingesetzt. Um die Zeit Luthers im weiteren Sinn musikalisch zu illustrieren, eignet sich also kaum ein Instrument besser.