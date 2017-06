Albstadt Eine Wundertüte voller Musik

Albstadt-Ebingen. Eine Ebinger Marktmusik mit Felix Wettengel, einem der besten Gitarristen Süddeutschlands – da steckt immer etwas Schönes in der Wundertüte. Diesmal erzählt er mit seinen Worten und vor allem mit seiner Gitarre von Silvius Leopold Weiss, der längst nicht so bekannt, aber kaum weniger genial war als Johann Sebastian Bach. Denn was Bach an der Orgel, das war Weiss auf der Laute – "ein Pionier", sagt Wettengel, und "einer der größten Lautenvirtuosen des Hochbarock."

"Die beiden kannten sich, haben sich ein paar Mal getroffen, und Weiss hat mit Bach um die Wette fantasiert, Fugensätze ausgetüftelt." Leider sei Weiss "ein bisschen in der Versenkung verschwunden", bedauert der Gitarrist, der bei der Ebinger Marktmusik zu den Stammspielern gehört und sich vorgenommen hat, seinen großen Kollegen aus eben jener Versenkung zu holen.

Warum der das verdient, erklärt der Albstädter, der an der Musik- und Kunstschule Albstadt ebenso wie in Bad Saulgau unterrichtet und Autor eines mehrbändigen Gitarren-Lehrwerks ist, auf die einfachste und schönste Weise: mit seinem Instrument. Die Suite No. 15 in f-Moll hat Wettengel in e-Moll übersetzt, weil das auf der Gitarre einfach leichter zu spielen sei. Wäre es noch schwerer gegangen? Zwar fliegen die Finger des Virtuosen über den Steg und die Saiten, formieren sich zu umständlichen Barré- und sonstigen komplizierten Griffen – dennoch hinterlässt Wettengel den Eindruck, als sei Gitarrespielen das Leichteste auf der Welt. Dabei greift und zupft er so exakt, dass er dem vielseitigen Werk mit sanfter Allemande, lebendig fließender Courante, schwermütiger Sarabande, einer tänzerischen Bourrée und dem verspielten Tempo die Menueto, gefolgt von einer schnellen Gigue, mehr als gerecht wird.