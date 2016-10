Albstadt Eine wirklich explosive Kunst

Albstadt-Ebingen. Druckgrafik, Skulptur, Aquarell – Jahnkes Oeuvre zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Vielseitigkeit und Wandelbarkeit aus. Michl Brenner gab bei der Vernissage eine Einführung in die Arbeit des Künstlerkollegen und Co-Produzentengaleristen in der Alten Kanzlei – der zudem noch Dozent und Kunsttherapeut ist – und bezeichnete ihn als "einen der ganz Großen". Detailgenauigkeit, so Brenner, gehe bei Jahnke einher mit dem "gewissen Quäntchen Experimentierfreude", deren auffälligstes Zeugnis fraglos die durch gezielte Sprengung verformten Oberflächen seiner Kunstobjekte seien. Indes läuft die Erzeugung dieser "explosiven Kunst" durchaus kontrolliert ab – dem Künstler gehen dabei zwei befreundete Sprengmeister zur Hand.

Stetiger Wandel, permanente Transformation und Prozessualität sind laut Brenner charakeristisch für Rolf Jahnkes Kunst – und die Gabe, den flüchtigen Augenblicke und seine Einzigartigkeit festzuhalten. Bemerkenswert sei aber auch seine Persönlichkeit, die sich so deutlich und so positiv abhebe gegen vieles, was man im "Löwenkäfig, den die Kunstszene vielerorts darstellt", oft beobachten könne.

Abgerundet wurde die Vernissage durch die Vorführung eines Films, welcher die Oberflächenverformung mit Hilfe von Sprengstoff dokumentiert – Jahnke hat dafür die beiden Münchner Filmemacher Max Lebsanft und Moritz Frisch ins Boot geholt. Außerdem ermunterte ein Stehempfang die Freunde der Kunst zu einem regen Gedankenausaustausch über die Werke – das Bier hatte Jahnke eigens aus Ulm mitgebracht.