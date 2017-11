Albstadt Eine "herausragende" Arbeit geleistet

Albstadt-Tailfingen. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann nahm die Ehrungen im zweiten Teil des Herbstkonzertes vor. Er stellte die hervorragende musikalische Darbietung der Jugendkapelle und des Großen Orchesters als Genuss heraus, das Konzert fand im Rahmen der Albstädter Literaturtage statt. Sein Dank ging an die beiden Dirigenten, Thomas Uttenweiler für die Jugendkapelle und Markus Koch für das Große Orchester. Diesen würdigen äußeren Rahmen nahm der OB zum Anlass, Ehrungen "für hochverdiente Personen, die sich seit zig Jahren um das Wohl und Wehe der Stadtkapelle Tailfingen gekümmert haben und kümmern", vorzunehmen.

Christa Beck war 16 Jahre Vorsitzende der Stadtkapelle Tailfingen, leitete in dieser Zeit die Geschicke "in hervorragender und unvergleichlicher Weise". In der Vereins-Geschichte war sie diejenige Person, die das Amt an vorderster Front am längsten ausgeführt hat. "Sie hat dieses Amt mit Weitsicht ausgefüllt, bewirkte und bewegte dabei vieles." Das "überragende ehrenamtliche Engagement, das mit viel persönlichem Einsatz, Verzicht auf Freizeit und mit Verantwortung verbunden war, füllte sie immer mit ganzer Kraft aus und verstand es, das Vereinsschiff auf dem richtigen Kurs zu halten". Für diese "herausragenden Verdienste" war Christa Beck von der Mitgliederversammlung im März 2016 zur Ehrenvorsitzenden der Stadtkapelle ernannt worden. Dieses hohe Maß an Engagement für das kulturelle Leben und das Kulturgut Musik in der Stadt seien geradezu Verpflichtung, diese vorbildliche Leistung mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg samt Urkunde öffentlich zu würdigen.

Dieselbe hohe Ehrung erfuhr Jürgen Bitzer, ebenfalls aufgrund seiner mehrjährigen Verdienste. Seit 36 Jahren ist er als Kassierer bei der Stadtkapelle Tailfingen tätig. In dieser Zeit habe er sich weit über das normale Maß hinaus für den Verein engagiert. Der OB attestierte ihm eine stets vorausblickende Planung und Führung der Finanzen, die sich als sehr solide darstellten. Zusätzlich ist Jürgen Bitzer fester Bestandteil des Großen Blasorchesters der Stadtkapelle Tailfingen. Die Kameradschaftspflege liege ihm sehr am Herzen. Aufgrund seiner "herausragenden Verdienste" um die Stadtkapelle Tailfingen wurde Jürgen Bitzer bereits vor Jahren zum aktiven Ehrenmitglied ernannt. "Jürgen Bitzer ist ein Beispiel dafür, was im Ehrenamt alles geleistet werden kann." Dies zeige auch sein mehrjähriges Engagement beim Roten Kreuz Tailfingen.