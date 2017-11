Albstadt Eine große Marke aus Tailfingen

Die Berücksichtigung in der Stiftungspublikation "Die großen deutschen Marken 2017" verdankt J.D. Schwimmbad-Bau & Design nicht zuletzt der innovativen Lüftungstechnik Poolair – das Unternehmen darf sich damit zu den wichtigsten Marken in Deutschland zählen. Hinzu kommt in diesem Jahr auch noch der "Special Mention", auf Deutsch "Besondere Erwähnung", bei der Vergabe des "German Brand Award", der ebenfalls einzigartige Marken und Markenmacher entdeckt, präsentiert und prämiert. Jürgen Duhnke, der Gründer und Geschäftsführer der Firma, sieht sowohl den Preis als auch den Eintrag in "Die großen deutschen Marken 2017" als Krönung seiner mittlerweile 40-jährigen Tätigkeit als Unternehmer – er freut sich riesig über beide Auszeichnungen.