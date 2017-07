Albstadt Eine Bildungs-Pionierin sagt Adieu

Bereits ihr erster Schultag geriet ihr zur Nagelprobe auf eine Qualität, die sie später immer wieder unter Beweis stellen sollte: Flexibilität. Christa Beck war gerade 22, hatte an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen die Fächer Deutsch und Musik studiert und das Erste Staatsexamen in der Tasche; nun sollte sie an der Grund- und Hauptschule Truchtelfingen, die sie selbst einst besucht hatte, für einen Kollegen einspringen. In der achten Klasse, in der sie antreten sollte, stand an diesem Morgen werder Deutsch noch Musik auf dem Stundenplan, sondern Biologie – Thema: "Das menschliche Auge" – und Erdkunde, genauer: "Geographie der USA". Das Klassenzimmer, in dem das Debüt über die Bühne ging, lag genau neben dem Rektorat, und die junge Pädagogin hatte die Vision, Rektor Willi Schairer werde alsbald hereingestürmt kommen, um zu fragen, was der Lärm solle, und ein Machtwort zu sprechen.

Es kam anders. Mit der ersten Aufforderung "Bitte aufstehen!" hatte Beck sich ein Überraschungsmoment verschafft – aufstehen kannten die Achtklässler nicht – , und danach stellte auch das menschliche Auge kein großes Problem mehr dar. In den folgenden Schuljahren unterrichtete Beck dann tatsächlich "ihre" Fächer, dazu evangelische Religion und im Bedarfsfall auch noch Technik oder Mathematik. Es machte ihr nicht nur nichts aus, sondern sogar Spaß: "Hätte ich Alltagstrott gewollt, hätte ich nicht Lehrerin werden dürfen."

1990 übernahm sie selbst die Schulleitung in Truchtelfingen – und versuchte sich alsbald am ersten von diversen Pilotprojekten ihrer Rektorinnenlaufbahn: dem "Praxiszug" für Acht- und Neuntklässler im Rahmen der neuen Initiative "Orientierung im Beruf". Die Schüler verbrachten einen Tag pro Woche an der Berufsschule und absolvierten Praktika von anderen Dimensionen als denen der üblichen Schnupperwoche. Die Dritt- und Viertklässler erhielten Französischunterricht und durften als erste Albstädter Grundschüler überhaupt mit nach Chambéry.