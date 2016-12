Albstadt Eine Begegnung auf Herzenshöhe

In der Hirtengeschichte geht es um den kleinen Hirten David, der die kleinen Lämmer hüten sollte. Doch eines geht ihm verloren. Ohne sein kleines schwarzes Schäfchen will er nicht mitkommen zur Krippe. So zeigt ihm ein Engel den Weg zu dem Tier, und im Stall zu Betlehem angekommen, schenkt David dem Jesuskind das Schäfchen mit den Worten: "Dich soll es besonders wärmen." Auch auf dem Lebensweg brauche jeder ab und zu einen Engel, meinte der Nikolaus und brachte mit dieser adventlichen Botschaft und Liedern auf der Gitarre die Augen der Beschäftigten zum Strahlen. Mit strahlenden Augen nahm er selbst eine kleine Schafherde und 2000 Euro von der Firma Saling entgegen, um leukämiekranke Kinder in Tübingen zu unterstützen.